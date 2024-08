Harrison Ford y Jamie Lee Curtis también son Leyendas Disney

Harrison Ford y Jamie Lee Curtis también forman parte de las estrellas que este domingo recibieron un premio a Leyendas de Disney, durante el cierre de la convención bianual D23 del conglomerado mediático.

“Me encanta la vida que me han dado”, dijo Ford desde el escenario del Honda Center en la ciudad californiana de Anaheim, en la que este fin de semana se reunieron miles de fans de Disney para disfrutar de adelantos de sus próximas producciones y experiencias temáticas.

La ceremonia de este año, presentada por Ryan Seacrest, fue la más grande en los 37 años desde que se honró a la primera Leyenda de Disney, según informó la empresa de entretenimiento.

Jamie Lee Curtis, por su parte, tuvo una presentación especial en la tarima de parte de su amiga Jodie Foster y su coestrella de ‘Freaky Friday’ Lindsay Lohan.

ADEMÁS: “Skeleton Crew”, nueva serie de “Star Wars” con Jude Law

“La verdad es que las leyendas no se forman, se crean cuando se cultivan, se enseñan y se educan”, afirmó la ganadora del Óscar a mejor actriz secundaria por ‘Everything, Everywhere, All at Once’.

Otros homenajeados de la noche fueron la actriz y cantante Miley Cyrus, la actriz Angela Bassett, el director de ‘Titanic’, James Cameron, John Williams, compositor de ‘Star Wars’ o ‘Indiana Jones’, o el titiritero británico Frank Oz.

Los premios Leyendas de Disney galardonan a las personas que han tenido un impacto significativo en el legado de Disney, este año fueron galardonados catorce individuos.

Miley Cyrus también se unió a este selecto salón de la fama este domingo por haber personificado a Hannah Montana, una joven adolescente aparentemente normal que tenía una doble vida como superestrella.

“Sigo aquí orgullosa de haber sido ‘Hannah Montana’”, expresó. “Este premio está dedicado a Hannah y a todos sus increíbles y leales fans”, añadió la cantante.