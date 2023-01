Guitarrista de Queen recibe título de caballero del Imperio Británico

Brian May, quien también es activista por el bienestar de los animales, fue nombrado “caballero” por sus servicios a la música y la caridad como parte de la lista anual de Honores de Año Nuevo del Reino Unido.

El exguitarrista de Queen, que también tiene un doctorado en astrofísica, dijo que considera su nuevo título como “Una especie de comisión para hacer las cosas que uno esperaría que hiciera un caballero: luchar por la justicia, luchar por las personas que no tienen voz”.

“Estoy feliz y agradecido de recibir este honor. Consideraré el título de caballero no tanto como una recompensa, sino más como un cargo, una comisión, para continuar luchando por la justicia, para ser una voz para aquellos que no tienen voz. Me esforzaré por ser digno, por ser ese Caballero de la Brillante Armadura”, mencionó.

May también es uno de los fundadores de Save Me Trust, que hace campaña por los derechos de los zorros, mientras que es vicepresidente de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad de los animales (RSPCA, por sus siglas en inglés).