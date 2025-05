Piqué y Clara Chía son abucheados en un restaurante

Madrid, España.

Reacciones en redes sociales

El video del momento, que ha circulado ampliamente en plataformas como Instagram y TikTok, generó un debate más amplio sobre los límites entre la vida pública y privada de las celebridades.

Mientras algunos defienden el derecho de la pareja a disfrutar de su vida privada sin acoso, otros critican lo que consideran un uso indebido de la Policía Nacional.

“Esos son Christian nodal y Ángela Aguilar pero de España”; “hay que tener en cuenta que no solo dejo a Shakira sino también a sus hijos”; “Gracias Clara y piqué por revivir la carrera de Shakira”; “No sabía que la población de España le pagaba seguridad privada a los famosos”; “Pero la gente porque no se mete en su vida!!”; “La gente aún le pica que terminó con Shakira, encima ni es su obligación no lo pueden obligar y los abucheos no hacían falta”, son algunas reacciones dividas en las redes sociales.