Florence Pugh asegura no tener complejos sobre su estilo

Florence Pugh es “100% auténtica y sin complejos” en lo que se refiere a su estilo.

La actriz, de 28 años, que debutó en la gran pantalla en 2014 en la película dramática, ‘The Falling’, reveló que ha luchado contra los trolls que se avergüenzan de su cuerpo y afirmó que ha tenido que acostumbrarse a hacer sesiones de fotos glamurosas para revistas.

Pero el diseñador británico-estadounidense, Harris Reed, para quien Florence debutó en la pasarela abriendo su desfile de otoño/invierno 2023 el año pasado, la ha elogiado por su enfoque realista y auténtico de la moda y la belleza.

La joven actriz declaró a British Vogue: “(Ella) encarna todo lo que quiero que sea mi trabajo, que es ‘no ofrecer disculpas, jódete, esto es lo que soy’. Esto es lo que represento’”.

Harris y Florence se conocieron en la fiesta de cumpleaños de él en Ibiza, en la que ella le regaló un caftán de crochet, y desde entonces son amigos.

El diseñador siguió hablando de la actriz: “Esa risa fabulosa, como te dirá cualquiera que la conozca, es absolutamente contagiosa. Creo que en un sector tan saturado y saturado, con enormes equipos de personas que intentan controlar y forzar un look, Florence Pugh es cien por ciento moda. Florence Pugh es al cien por ciento auténtica y sin complejos tal y como es. Eso es muy raro”.

La actriz dijo a Vogue sobre su lucha contra los trolls en Internet: “Es muy duro, Internet es un lugar muy mezquino. Es muy doloroso leer a la gente hablando mal de mi confianza o de mi peso. Nunca me hace sentir bien. Lo único que siempre he querido hacer es no vender a otra persona, algo que no sea mi verdadero yo”.

Y añadió que ha aprendido a desenvolverse bien en las sesiones de fotos para revistas: “No soy modelo. Es representar una versión completamente diferente de mí misma en la que no creo necesariamente. Tienes que creer que mereces estar en esas páginas siendo guapa. Pero ahora sé lo que quiero mostrar. Sé a quién quiero mostrar. Sé quién quiero ser y sé cómo soy. Ya no hay inseguridades sobre lo que soy”.