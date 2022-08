¿Por su vestido de novia? Nicola Peltz rompe el silencio sobre su supuesta pelea con su suegra Victoria Beckham

Después de meses de especulaciones que aseguran que Victoria Beckham y Nicola Peltz se han distanciado, por fin la estrella de ‘Bates Motel’ ha roto su silencio en una entrevista conjunta con su esposo Brooklyn Beckham.

Los rumores comenzaron después de la unión matrimonial que se celebró con una gran fiesta de tres días en el pasado mes de abril, cuando Nicola no quiso usar un vestido diseñado por su suegra y optó por un número de Valentino, y después de que sus seguidores notaran que se habían dejado de seguir en las redes sociales.

En las últimas semanas, diversas fuentes han afirmado que la disputa se había producido por una serie de razones, que van desde las diferencias culturales, hasta una aparente tensión entre los suegros.

FOTOS: Así fue la lujosa boda de Brooklyn, hijo de David Beckham, y la millonaria Nicola Peltz

Ahora, Nicola ha abordado la supuesta pelea en una conversación con la revista Variety y ha asegurado que esperaba llevar el vestido diseñado por Victoria en su gran día, pero no pudo hacerlo por otras razones.

“Iba a hacerlo y realmente lo deseaba, pero se dio cuenta de que su atelier no podía hacerlo, así que tuve que elegir otro vestido. Ella no me dijo que no podía llevarlo; yo no dije que no quería llevarlo. Ahí empezó todo y luego siguieron los rumores sobre eso”.