Ryan O’Neal, conocido por ‘Love Story’, fallece a los 82 años

”Compartiré el legado de mi padre para siempre. No me detendrán las voces externas que digan cosas negativas. Si decides hablar mal de mi padre, aunque no tengas ni idea de lo que estás hablando, se te llamará la atención”, recalcó su hijo Patrick en el comunicado de este viernes.

En 2012, tres años después de que Fawcett falleciera de cáncer, O’Neal publicó sus memorias ‘Both of Us: My Life with Farrah’, en las que daba su versión del vínculo que mantuvo con el ícono femenino y trataba de encauzar su relación familiar tras un largo distanciamiento con su hija, la oscarizada actriz Tatum O’Neal.

.Su última cinta está en desarrollo, según IMDb, un proyecto de terror titulado The Waste Lands.