La rapera Stormzy también fue vista en la audiencia del set de Adele, donde cantó sus éxitos, incluidos ‘Hello’, ‘Set fire to the rain’, ‘Skyfall’ y ‘Hometown Glory’.

En un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver a Adele, de 34 años, besando a Rich y a Angelo durante una emotiva interpretación de ‘When We Were Young’ , que interpretó en medio de la multitud.

Rich , de 40 años, y Angelo , de 10 años, cuyo padre es el ex esposo de Adele, Simon Konecki, estaban en la audiencia para el debut de Adele en The Colosseum en Caesars Palace este viernes 18 de noviembre, donde recibió una ovación de pie de la multitud.

View this post on Instagram

Se suponía que la cantante de ‘Easy on Me’ comenzaría su serie de conciertos en el Coliseo del Caesars Palace en enero pasado, pero pospuso los espectáculos solo 24 horas antes de la noche de apertura debido a problemas de producción y se sentía muy emocionada mientras se preparaba para regresar en el escenario.

‘Me siento de todo tipo mientras escribo esto. Estoy muy emocionada, increíblemente nerviosa, pero no puedo quedarme quieta porque estoy muy emocionada. Me siento un millón de millas lejos de casa, no puedo dejar de pensar en cuando era pequeña y vi a Tom Jones en -Mars Attacks- y pensé, ¿cómo llegó de Gales a Las Vegas? Siempre me asusto antes de los shows y lo tomo como una buena señal porque significa que me importa y que solo quiero hacer un buen trabajo”.

“Tal vez sea porque no comencé cuando se suponía que debía hacerlo. Tal vez sea porque es la noche de estreno, tal vez porque Hyde Park estuvo tan bien, tal vez porque me encanta el programa, no lo sé. Pero es seguro decir que nunca he estado más nerviosa antes de un espectáculo en mi carrera, ¡pero al mismo tiempo desearía que hoy fuera mañana! No puedo esperar a verte x. (sic)’, escribió Adele en Instagram.