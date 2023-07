Muere el nieto de 19 años de Robert De Niro

Leandro De Niro Rodríguez, uno de los nietos de Robert De Niro, ha fallecido a la edad de 19 años.

La triste noticia ha sido confirmada hoy lunes por su propia madre, Drena De Niro, a quien la estrella de cine adoptó cuando aún era una niña después de casarse con su madre Diahnne Abbott en 1976. Aunque el matrimonio se disolvió en 1988, el actor siguió formando parte de la vida de Drena.

Por el momento él no se ha pronunciado acerca de la terrible pérdida que acaba de sufrir su familia. El único comunicado al respecto se ha realizado a través de la cuenta de Instagram de Drena, donde ella ha publicado el siguiente mensaje.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de lo que puedo decir o describir desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que ha sido puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al convertirme en tu madre. Fuiste tan profundamente amada y apreciada y desearía que sólo ese amor te hubiera salvado. Lo siento mucho, mi pequeño”.