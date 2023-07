Peso Pluma confiesa que no le gusta su voz

El artista musical del momento sabe que su voz no es de un gran cantante, es más, ni a él le gusta, pero también sabe por qué vende y con eso está más que tranquilo.

“Mi voz nunca me ha gustado, jamás, pero el rollo que tenemos es lo perro, es lo que me gusta porque traemos un estilo diferente. “Pa’ que alguien pegue no se necesita ser una ver... cantando”, expresó el intérprete de “Ella Baila Sola”.

El cantautor de 24 años, que en los últimos meses ha subido como la espuma en la industria musical a nivel global con sus “corridos tumbados”, confesó esto durante una entrevista en el podcast “Disfruta el Viaje”, donde también dijo que más allá de su habilidad vocal, al público le gusta la mezcla de géneros que hace.

En la emisión también recordó a otros cantantes del regional mexicano que en su momento fueron criticados por sus peculiares voces, como Valentín Elizalde y Chalino Sánchez.

“Mucha gente dice que Valentín, que Chalinón, pues esos güeyes cantaban diferente, por eso gustaban a la raza, porque es algo único”.

Peso Pluma, originario de Zapopan, Jalisco, saltó a la fama el año pasado.