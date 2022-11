Melissa Valeriano anuncia su embarazo con un tierno mensaje: “Tu hermano Fernandito te espera con ansias”

View this post on Instagram

“Lista para disfrutar y vivir plenamente esta nueva etapa y gracias por sus lindos deseos y ser parte de esta aventura. Con cariño, Meli”, agregó la conductora de televisión.

La guapa catracha también manifestó su agradecimiento y alegría por la llegada de un nuevo miembro a su familia.

“Felices y agradecidos por esta nueva bendición. Dios cuida y acompaña su vida, controla su desarrollo y regocija nuestros corazones. Can’t wait to meet you! Baby number 2!!! Te amábamos desde antes que existieras!!! Tu hermano Fernandito te espera con ansias y con los brazos abiertos para ser el mejor hermano mayor del mundo! Créditos a papi por hacernos este lindo video. We love you..”, compartió Melissa Valeriano con sus más de 200 mil seguidores de Instagram.