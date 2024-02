Matteo, hijo de Andrea Bocelli, arranca suspiros en Viña del Mar

“Mi padre la primera vez me dijo: ‘¿Por qué no empiezas a tocar el piano ahora sólo para ver si te gusta?’ Así que comencé, y al principio, cuando eres más joven, quieres resistirte a tus padres; en este caso, sería mi papá. Pero luego, con los años, aprecié mucho la materia que estaba estudiando”.

El álbum, en general, fue algo que Matteo sacó de sus experiencias de vida. “Siento que realmente he podido poner en estas canciones todas las cosas de las que quería hablar, desde canciones de amor hasta aquellas que realmente significan mucho para mí en mi vida, como la amistad”, dijo Matteo.

“[Ed] me envió algunas canciones, pero la que realmente, realmente, realmente me encantó fue ‘Chasing Stars’” , le dijo Matteo a la revista People sobre la canción. “ La historia encajaba mucho conmigo porque, por supuesto, ambos teníamos en común el hecho de que nacimos en una familia que amaba la música y esta pasión nos la dieron nuestros padres”.

En 2021 lanzó su sencillo debut, llamado “Solo”. Tomó una dirección que la música tradicionalmente clásica de su padre no toma: la ruta del pop. En 2023, finalmente lanza su primer disco homónimo, acompañado de una gira mundial.

Su primera gira mundial para promover su álbum fue “A Night with Matteo” , y ha sido todo un desafío para el joven artista.

Matteo no solamente ha hecho colaboraciones con su famoso padre y Ed Sheeran, también con Sebastián Yatra con el tema Tu Luz.

Su música ha aparecido en películas, incluida ‘Los Simpson’.”Fall on Me” de Matteo y Andrea apareció en El cascanueces y los cuatro reinos (2018) de Disney, y “Cautionary Tale” del propio Matteo estuvo en la banda sonora de Three Thousand Years of Longing (2022), en la que también realizó su largometraje. debut cinematográfico como actor.

En el cortometraje de Disney+ de 2022, Los Simpson conocen a los Bocelli en Feliz Navidad , Matteo, Andrea y Virginia aparecen en Springfield como ellos mismos cuando Homero hace que los Bocelli le canten a Marge como regalo para ella. Homero, Bart y Lisa también se unen, mientras Marge recibe una serenata con “Feliz Navidad”, una canción del álbum A Family Christmas de los Bocelli.