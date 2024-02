Hijos de Andrea Bocelli, ¿quiénes son y a qué se dedican?

Matteo Bocelli, de 27 años, ha seguido los pasos de su padre, labrando una exitosa carrera en la música clásica e incluso lanzando múltiples duetos con Andrea.

En particular, el dúo de padre e hijo lanzó ‘ Fall On Me ‘, una canción que se reprodujo en los créditos finales de The Nutcracker and The Four Realms (2018) de Disney, lo que marcó el debut musical público de Matteo.

Andrea ha hablado en el pasado sobre las habilidades musicales de su hijo, revelando las diferencias entre sus voces a Billboard: “ Técnicamente son muy diferentes, pero hay una cosa que los hace más similares: la actitud.

“Pero eso es algo que no se puede aprender, que no se puede enseñar. Eso es algo con lo que se nace”, continuó el orgulloso padre.