Maity Interiano revela emocionada el sexo de su bebé

La presentadora hondureña Maity Interiano está muy feliz de ser madre, así lo expresó en un video compartido en redes sociales y finalmente reveló el sexo de su bebé concebido tras su matrimonio con Anuar Zidan. La enamorada pareja contrajo nupcias en Cuernavaca, México, en septiembre del 2023.

En un video de más de tres minutos, la presentadora de Noticias Univision compartió la noticia diciendo que espera una hermosa niña. También compartió que su esposo anhelaba un varoncito pero que ya asimiló la noticia de la llegada de una niña a su nuevo hogar.

“Anuar, por su parte, quería lo que no es, así como que le demoró 24 horas asimilarlo, pero ahora es el más feliz, inclusive me dijo que si el doctor se hubiese equivocado, estaría un poco triste si es el sexo que no es”, mientras alargaba intencionalmente la revelación de género para generar más expectativa entre sus ansiosos seguidores.

“Nos dimos cuenta del sexo de este bebecito que estamos esperando, de una manera muy privada, muy especial, algo que nunca vamos a olvidar y que luego lo pudimos compartir con nuestra familia”, contó.

“Vamos a ser papás de una linda princesa. Aquí tenemos uno de los primeros trajecitos que ha recibido con mucho amor de alguien muy especial, quizá este va a ser con el que salga del hospital, pero lo cierto es que, nada, una ropita rosadita para mi princesa, a quien espero con mucho amor y mucha ansia”, compartió finalmente Maity.

Desde que anunció su embarazo, sus seguidores han seguido con entusiasmo su proceso y recibieron con alegría su revelación.