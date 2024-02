Los momentos más memorables de los Grammy

La artista canadiense, con cinco premios Grammy a sus espaldas y 16 nominaciones, no había subido a un escenario desde un concierto en Newark (Estados Unidos) en marzo de 2020. Hace unos días, Amazon Prime Video anunció que iba a estrenar un documental sobre la cantante, “I Am: Céline Dion” , con el que quiere “sensibilizar” sobre su enfermedad.

Stevie Wonder al piano abrió el momento In Memoriam, dedicado a las figuras de la música que fallecieron en el año pasado.La actuación incluyó una participación especial de Annie Lennox entonando el clásico de la fallecida cantante irlandesa Sinéad O’Connor “Nothing Compares 2 U”, así como al prodigio del jazz Jon Batiste quien emocionó con “Ain’t No Sunshine” seguida de “Lean On Me”.

Más: Karol G gana su primer grammy a mejor álbum de música urbana por ‘Mañana será bonito’