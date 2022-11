A Kim Kardashian ‘no le molesta’ la relación de su exnovio Pete Davidson con Emily Ratajkowski

Los rumores acerca del romance de Pete Davidson con la modelo Emily Ratajkowski se han confirmado después de que los paparazzi les hayan sorprendido juntos por las calles de Nueva York y realizando una escapada que no resultó tan secreta como ellos esperaban para celebrar el cumpleaños del humorista.

Que su antiguo novio haya pasado página más rápido que ella no es algo que le quite precisamente el sueño a Kim Kardashia n.

La polémica que ha desatado su antiguo esposo Kanye West con sus comentarios antisemitas la coloca en la incómoda posición de explicar que ella no es responsable de los actos del rapero y que ya no tiene que dar explicaciones en su nombre porque no están casados.

Curiosamente, Kim y Emily se conocen bastante bien y, aunque no se las puede considerar íntimas amigas, sí mantienen un trato cordial.

De hecho, Emily salió en su defensa cuando hace unos años se criticó a celebridad por compartir fotos medio desnuda en Instagram sin ninguna justificación y las dos posaron juntas en topless para un selfie con el que reivindicaban su derecho a mostrar su cuerpo como les venga en gana.