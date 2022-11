Mientras que Yailin posteó: Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada.... Te amo”.

Cabe recordar, que la cantante urbana Yailin La Más Viral desmintió a mediados de agosto los rumores de embarazo.

Así lo dio a conocer a través de su red social Instagram, donde publicó un video y además escribió lo siguiente:

“Le daré un consejo a los comunicadores: si uno no ha confirmado algo, no lo confirmen ustedes para que no se busquen un caso que ustedes no están preparados para eso, además al final y al cabo, no lo van a mantener ¿cuál es el show, el circo que tienen? Tienen que dejarse de eso, que si no me mencionan no hacen número, los entiendo no me busquen la boca porque la tengo bien sucia, ustedes están claros”, expresó en aquel entonces.

El segundo hijo de Anuel

Aunque este es el primer hijo de Anuel y Yailín, no es el primer hijo del cantante, ya que tiene uno de 9 años que se llama Pablo.

El niño vive en Puerto Rico junto a su madre, Astrid Cuevas, expareja del artista. La relación entre ella y Anuel es muy buena y es por eso que se ven muy a menudo.

Es más, tras conocer el sexo de su futura hija, Anuel ha compartido una historia en Instagram en la que puede verse a su hijo, en la que ha escrito: “Ya Pablis sabe que va a tener una hermanita. El mejor del mundo entero!!!!! Ya mismito vamos pa Miami ahora a celebrar con mi otra parte de la familia”.