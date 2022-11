Exnovio de Amaia Montero se pronuncia tras su misterioso silencio en redes

REDACCIÓN. Hace justo un mes, la cantante Amaia Montero preocupó a todos sus fans tras unas extrañas publicaciones que hizo en su Instagram personal, donde publicó dos fotografías en las que aparecía muy demacrada.

Además, colgó la misma foto dos veces junto con el texto: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?».

Días más tarde, borró uno de los post y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. Sus redes sociales han permanecido inactivas durante los últimos 30 días y sus fans no pueden estar más preocupados.

La semana pasada se rumoró que la cantante está trabajando y recuperándose en Irún (Guipúzcoa, País Vasco), su localidad natal, en compañía de su madre, Pilar, y su hermana, quienes se han convertido en sus máximos apoyos en este delicado momento.

Ahora habla su exnovio, Gonzalo Miró

Amaia Montero y Gonzalo Miró estuvieron saliendo desde 2009 a 2011. Fue poco tiempo (dos años, en realidad, muy poco para algunos y mucho para otros) pero se trató de una época clave para la cantante, ya que su declive anímico comenzó justo en 2009, cuando murió su padre y cuando, justamente, salió de La Oreja de Van Gogh. Un bache familiar y laboral que, por ahora, parece que no ha podido superar del todo.

Pues durante aquella época Gonzalo Miró fue una de sus personas clave, y lo siguió siendo durante un tiempo, por eso ha sido preguntado por la prensa acerca de la situación de su ex.

“Yo la quiero mucho”, ha dicho. “Amaia es una gran persona, con un corazón que no le cabe en el pecho. Y creo que todos tenemos malas épocas”, ha añadido, dando un poco de esperanza a los fans de la artista, pues lo ha considerado como una etapa pasajera.