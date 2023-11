Khloé Kardashian defiende a su ex de los ataques de su hermana

Khloé Kardashian ha dejado claro en infinidad de ocasiones que no tiene intención de dar más oportunidades a su expareja Tristan Thompson, padre de sus hijos True y Tatum, pero eso no significa que no quiera respeto para él.

El jugador de baloncesto le fue infiel repetidas veces cuando ella estaba embarazada de su primogénita, y de forma más reciente concibió un hijo con su entrenadora Maralee Nichols al tiempo que esperaba su segundo retoño con la celebridad.

Sin embargo, la hermana de Kim Kardashian ha sido igual de transparente a la hora de expresar su deseo de mantener una relación cordial, y hasta amistosa, con el deportista.

Ambos forman un tándem inmejorable en el marco de sus responsabilidades paternales, por lo que Khloé no está dispuesta a expulsar a Tristan de su día a día.

Además, y como se desprende del último episodio de ‘Las Kardashian’, Khloé valora positivamente los pasos que está dando el que fuera jugador de los Boston Celtics para enmendar sus errores y enterrar su conflictivo pasado. Ante las cámaras del espacio de telerrealidad, los antiguos enamorados han reflexionado sobre su trayectoria compartida y, en concreto, Tristan ha incidido en la idea de que es un hombre nuevo.

Pero la también diseñadora es consciente de que no todos los miembros de su familia celebran con entusiasmo la ‘transformación’ de Tristan Thompson.

La hermana mayor de la socialité, Kourtney, no está por la labor de hacer borrón y cuenta nueva, ya que no confía en el hombre que traicionó a su hermana y que hizo gala de un comportamiento reincidente hasta hace poco más de un año. “Si te sientes mal, ¿por qué lo has hecho tantas veces?”, le espetó en una tensa discusión que también registraron las cámaras del programa.

Khloé entiende la reacción de Kourtney: “Cada uno tiene derecho a sus propios sentimientos. Y es verdad que no fue algo pequeño. Pero ya ha pasado tiempo, y lo hecho está hecho”, ha señalado.Y tampoco menosprecia los esfuerzos que ha hecho Tristan para expiar sus pecados, ni ha perdido la esperanza en su completa rehabilitación.

“Tristan ha estado haciendo mucha terapia, ha estado trabajando mucho en sí mismo. Quiere demostrar que es una persona diferente, y realmente yo no estoy implicada en esto”, ha explicado para precisar que la iniciativa en este proceso es única y exclusivamente del padre de sus hijos.