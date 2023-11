Will Smith niega rotundamente rumores de homosexualidad

Will Smith está considerando la posibilidad de emprender acciones legales contra el antiguo asistente personal que comenzó el bulo de que mantuvo relaciones sexuales con uno de sus compañeros de reparto en la serie que le convirtió en una estrella.

El miércoles, un hombre llamado Brother Bilaal, que se presenta a sí mismo como el ex ayudante del actor, aseguró durante una charla con la estrella de TikTok Tasha K que había sorprendido a Will en brazos del actor de 58 años Duane Martin, que apareció en dos episodios de la comedia ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ en los años 90.

En realidad, Bilaal fue mucho más explícito en su descripción de los hechos, dando detalles que no le correspondería compartir públicamente, sea o no cierto que vio a los dos hombres juntos.

El portavoz de Will quiso atajar la historia cuanto antes, asegurando que era “inequívocamente falsa”, pero era demasiado tarde: su famoso cliente se había vuelto viral.

LEA: Jennifer Aniston a Matthew Perry: “Estás en paz y sin dolor”

El otro protagonista de la historia no se ha pronunciado aún al respecto.

Duane estuvo casado con la actriz Tisha Campbell desde 1996 hasta 2020. Will, por su parte, está separado de Jada Pinkett Smith, su segunda esposa, y tiene tres hijos: Trey, de 31 años, y Jaden, de 25, y Willow, de 23.

Duane y él han trabajado juntos en varios proyectos a lo largo de los años, aunque el primero es conocido sobre todo por su participación en la serie ‘LA’s Finest’ y en el programa ‘All of Us’.

Duane estuvo en dos episodios de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ en 1993 y 1995, y también tuvo un papel en tres episodios del reboot de la serie estrenado en 2022, ‘Bel-Air’.

SU EX LO DEFIENDE.

Jada Pinkett Smith tiene dos simples palabras para el hombre que afirma que Will Smith tuvo relaciones sexuales con Duane Martin y apuntan a una posible batalla legal.

En un video de TMZ se ve a Jada saliendo de iHeartRadio cuando le preguntan por sus pensamientos en torno a la acusación de que Will fue sorprendido teniendo relaciones sexuales con otro hombre. ¿Su respuesta? ¡¡Vamos a demandar!!”

ADEMÁS: El guatemalteco Jay Music triunfa con el tema “Compa ¿Qué no haría?”

Por supuesto, es difícil saber si Jada está haciendo una broma o si su familia está realmente considerando acciones legales aquí, pero una fuente cercana a la situación nos dijo que Will en realidad está sopesando sus opciones legales, por lo que podría haber algo de verdad en su respuesta.