Khloé Kardashian descarta definitivamente una reconciliación con Tristan Thompson

Khloé Kardashian ha dado carpetazo definitivo a su larga y tormentosa relación sentimental con Tristan Thompson, padre de sus hijos True y Tatum.

Eso es lo que se desprende de las declaraciones que ha ofrecido la hermana de Kim Kardashian en el último episodio de su reality. La también empresaria ha dejado patente que su relación con el deportista es muy amistosa y cercana a día de hoy, pero lo cierto es que ha atribuido esa buena sintonía a su compromiso absoluto con el bienestar de los retoños, no al supuesto afecto que todavía profesa a su expareja.

“Por mis hijos, estoy dispuesta a dejar todo de lado. Lo hecho, hecho está, así que ¿por qué tendría que aferrarme a eso? No necesito castigarle porque no voy a volver con él”, ha afirmado con rotundidad en el espacio de Disney+ ‘Las Kardashian’, antes de revelar que prefiere recurrir a Tristan para cuidar de los niños cuando están en casa de la celebridad, en lugar de contratar a una niñera. “Pero hay que poner límites. No se queda en mi casa para relajarse, y no viene si no es por los niños”, ha puntualizado.

Cuando Khloé estaba embarazada de su primogénita, en 2018, salió a la luz que el jugador de baloncesto le había sido infiel en repetidas ocasiones: la más llamativa fue en enero de ese año, nada menos que con una amiga de Kylie Jenner, hermana de la socialité.

La estrella televisiva puso entonces fin al noviazgo pero se reconcilió con el deportista pocos años después, hasta el punto de que ambos se animaron a ser padres de nuevo. Antes del nacimiento de su segundo hijo el pasado agosto, se descubrió que el ahora jugador de los Lakers había mantenido una aventura con la entrenadora personal Maralee Nichols y que había concebido un niño al que se negaba a reconocer, hasta que la justicia le obligó.

Con ese historial de por medio, resulta comprensible que la fundadora de la marca de pantalones vaqueros ‘Good American’ no quiera alimentar las esperanzas que todavía alberga Tristan sobre la posibilidad de reconquistarla.

“Estos límites son muy importantes para Tristan, porque ya hemos pasado por demasiadas cosas en el pasado. Volví con él después del primer escándalo, así que Tristan puede tener la impresión de: ‘Oh, arreglemos la situación y acabará volviendo conmigo’. Y lo entiendo, pero no voy a dejar que esos viejos hábitos vuelvan. No es lo que quiero”, ha sentenciado.