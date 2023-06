Lizzo quiere “dejar la música y desaparecer” por burlas sobre su cuerpo

Desde que Lizzo comenzó a ganar popularidad alrededor del mundo, Internet no ha dejado de ser un lugar hostil para ella ya que abundan los comentarios gordofóbicos y en los que se asume que no lleva una vida saludable por su contextura física. La cantante ha cargado la bandera de la aceptación sin importar la apariencia, sin embargo, en más de una ocasión el acoso cibernético la ha hecho considerar retirarse de la música.

Hace poco, la intérprete de ‘About Damn Time’ volvió a ser objeto de gordofobia luego de que se viralizara un video suyo en el que ejecuta una rutina de baile exigente en uno de sus conciertos. Según informó Billboard, Lizzo compartió una captura de un tweet que se mofaba de ella, y comentó: “Acabo de iniciar sesión y este es el tipo de mierdas que veo a diario sobre mí”.

Puede leer: El sacrificio de Kate Middleton para usar la tiara favorita de Lady Di

“Esto me está haciendo odiar el mundo”, escribió. “Luego, alguien en las respuestas dijo que yo ‘como montones de comida rápida’. ¡Literalmente dejé de consumirla hace años! Estoy cansada de tener que dar explicaciones todo el tiempo y solo quiero meterme a la aplicación sin ver mi nombre relacionado con alguna payasada”.

Al final del mensaje, Lizzo fue severa al decir: “El amor no supera el odio que recibo en redes... ¿todo porque soy gorda? Ustedes no saben lo cerca que he estado de rendirme y abandonarlo todo para disfrutar de mi dinero junto a mi novio en una maldita granja”. Esta última parte de su declaración la extendió poco después en su cuenta de TikTok, en donde añadió que hay días en los que el acoso es tanto que la ha hecho considerar “dejar la música y desaparecer”.