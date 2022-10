Tom Brady seguirá en el fútbol americano pese a su crisis con Gisele Bündchen: “No hay un retiro inmediato en mi futuro”

En días pasados algunos especialistas afirmaron que Tom Brady no podría llegar más lejos de la mitad de la temporada en la NFL en este 2022, debido a sus problemas matrimoniales con Gisele Bündchen, pues seguramente estaría más enfocado en su vida personal antes que su labor con los Tampa Bay Buccaneers, sin embargo las recientes declaraciones del siete veces ganador del Super Bowl resultaron un duro revés para su esposa.

El quarterback reafirmó su compromiso con el equipo de la NFL luego de que cayeron ante los Carolina Panthers este fin de semana, en medio de rumores de que su regreso a los emparrillados provocó la separación de su esposa Gisele Bündchen, así lo aclaró en su podcast de SiriusXM ‘¡Vamos! Con Tom Brady, Larry Fitzgerald y Jim Gray’ esta semana.

“No hay un retiro inmediato en mi futuro. Hubo un retiro en el pasado, pero superé eso. Me comprometí con este equipo y lo amo y me encanta esta organización”.