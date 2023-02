“ Si no estuviera esa reputación tan dañada , porque está dañada todavía, yo no estaría llenando arenas, estaría llenando estadios o, por ejemplo un Super Bowl o un evento deportivo así para cantar; inmediatamente Google y (lo primero que aparece) una cantidad de cosas que están cabronas” , comentó Gloria Trevi.

Gloria Trevi reveló que si no fuera por su mala reputación , no tiene dudas de que ya habría sido considerada para dar alguno de los shows de medio tiempo del Super Bowl de la NFL , declaró en entrevista para Risto Mejide en España.

Reacciones

Estas declaraciones han dado de que hablar en redes socials, por lo que, no han faltado sus detractores, quienes al escuchar tal afirmación no han hecho otra cosa que burlarse de la cantante, asegurando que jamás habría sido convocada para un Super Bowl.

“Ya ven por su culpa, Gloria Trevi no ha estado en el HT del Super Bowl TRATA de no reírte. Bueno, ahora que recuerdo también estuvo Michael Jackson”, “Apenas en el medio tiempo de un Tecos vs Zacatepec”, “Ella no será la mejor artista, pero TRATA siempre de salir adelante. Pudimos habernos deleitado en el Super Bowl con éxitos como ‘Ábranse perras’, pero alguien tuvo que arruinarlo todo”, son algunos de los comentarios de los internautas.