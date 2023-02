La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) confirmó que es falso que exista una orden de aprehensión o solicitud de colaboración con Interpol contra Óscar Antonio “N”, mejor conocido como Pablo Montero, como se ha difundido en algunos medios de comunicación.

A través de un comunicado, la FGE se hizo de conocimiento público que el cantante no tiene una orden de aprehensión, pero se investiga una denuncia hecha en su contra y trabajan para esclarecer los hechos.

La FGE precisó a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, recibió la denuncia contra de Óscar Antonio “N”, por la presunta responsabilidad en el delito de violación en agravio de Ximena “N”, de hechos ocurrido en el municipio de Tapachula, el pasado viernes 7 de enero del presente año.

No obstante, después de presentarse la denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Tapachula, se sigue el proceso de investigación, a fin de continuar con la integración de la carpeta de investigación.

Por su parte, el cantante se pronunció con respecto a esta investigación: “Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen...Me encab%&$? que hagan estas cosas, nunca en la vida haría esto”.