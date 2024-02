Gaby Moreno le responde a Maluma

La guatemalteca Gaby Moreno recibió el Grammy a mejor álbum de Pop Latino por ‘X Mi (Vol. 1)’, en la misma categoría estaba nominado el colombiano Maluma. La polémica inició cuando el intérprete de “Felices los 4”, revelara en su cuenta de X e historias de Instagram su frustración por no haber ganado un Grammy, el pasado domingo 4 de febrero.

“¿Qué se considera música pop? Espero sus opiniones, me quedé con ganas del GRAMMY”, escribió Maluma.

“No ganamos en esta ocasión, pero yo soy Don Juan un OG y este es el comienzo”. Además, añadió tras perder contra Gaby Moreno: “Un Grammy no define ni la calidad ni el éxito de los artistas”.

Como era de esperarse una ola de comentarios se desataron en redes sociales. Medios de prensa y expertos musicales criticaron la reacción de Maluma, porque consideran que también le resta relevancia al triunfo de Gaby Moreno.

Finalmente, en un entrevista otorgada al programa Café AM de TV Azteca Guate, la intérprete de “Fronteras”, Gaby Moreno decidió dar su opinión sobre lo expresado por Maluma. Antes explicó que el proceso de selección del Grammy, se trata de una votación realizada por miembros de la Academia de Grabación, no se basa en popularidad o reproducciones en plataformas digitales.

“Es un reconocimiento que me están dando mis colegas, fue por una votación que hacen miembros de la Recording Academy, no están votando por popularidad, streams, por esto no”, dijo.

“Quizá para algunos artistas no es tan importante, no lo necesitan, ya tienen todo ese éxito, están cantando en estadios. Tienen ya tantísimo éxito que a veces no comprendo yo por qué necesitan una estatuilla para validarlos, pero en mi caso, como artista independiente, es algo superimportante”.

La reconocida artista también dejó en claro que le guarda resentimiento al colombiano, “Le mando todos mis buenos deseos a Maluma, de verdad, no tengo nada en contra de él”.

Gaby Moreno se presentará en concierto en Guatemala el 25 de mayo

Lea: Los momentos más memorables de los Grammy