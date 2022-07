No se ha dado a conocer la causa oficial del deceso , pero la policía reportó que junto a la cama del vocalista se encontraba una plumilla de guitarra con un polvo no identificado.

El cantante Nolan Neal , quien compitió en los programas de televisión The Voice y America’s Got Talent , falleció a los 41 años. Dylan Seals, primo del vocalista, confirmó el fallecimiento al portal Variety.

Algunos años después fue elegido para America’s Got Talent, en el que llegó a los cuartos de final.

Durante su audición cantó “Lost”, un tema escrito por él mismo sobre algunas dificultades personales que enfrentó.

Durante una entrevista en julio de 2020 con la estación televisiva WBIR, el cantante contó que había tenido dificultades con las adicciones en el pasado.

”Recuerdo que me desintoxiqué en 2010; el 15 de mayo, fui a rehabilitación. Me mantuve sobrio por tres años. Luego me uní a la banda de rock Hinder. Sus letras eran sobre beber y salir de fiesta, y yo quería encajar ahí. Eso no es culpa de ellos.