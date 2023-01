Bella Thorne recordó que cuando tenía 10 años, perdió un papel en un proyecto para la pantalla porque el director la acusó falsamente de coquetear con él.

Durante una aparición en el podcast High Low, con Emily Ratajkowski, la actriz dijo que esto sucedió cuando estaba realizando su audición para un rol.

”El director de casting llamó a mi agente y el agente llamó a mi madre, y le dijeron: ‘Ella no va a avanzar en el proceso de casting porque al director le pareció que estaba coqueteando con él y le hizo sentirse muy incómodo’”

“¿De qué diablos hablaba él? No me importa qué le haya dicho a él. No me importa si le dije: ‘Cómete mi... ahora mismo’. ¡Tenía 10 años! ¿Por qué pensaría eso?’”, expresó la actriz de Infamous.

Aun así, Bella Thorne agregó que esta situación le ha afectado mucho en los años posteriores, ya que constantemente se pregunta qué fue lo que hizo mal.

”Y sigo tratando de encontrar fallas en mí misma. Me pregunto: ‘¿Qué hiciste, Bella? ¿Qué hiciste para que él se sintiera así? Y cada vez que eso pasa, después pienso: ‘Bella, detente. Incluso tener pensamientos así es parte del problema. Ni siquiera tengas esas ideas”.

Agregó que en un entorno como aquel, habría sido muy improbable que ocurriera algo como lo que acusaba el cineasta.

”Cuando estás en una sesión con el director, realmente no puedes decir o hacer nada. Haces la escena, saludas y te vas. No hay tiempo para sentarte y hacerlo sentir incómodo”, explicó la ex personalidad de Disney.