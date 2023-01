Sin embargo, ella misma rompió el compromiso a principios del año pasado y aseguró a través de un comunicado que no podía seguir ayudando a su ex en ese camino a la recuperación “que tanto necesitaba”.

A partir de ese momento, buena parte de las apariciones mediáticas de Lamar Odom han ido dirigidas a constatar el amor que sigue profesando a Khloé.

En su última entrevista con el medio TMZ, el exjugador de los Lakers ha reconocido que sueña con regresar a su lado o, al menos, recuperar parte de esa amistad que ambos cultivaron incluso cuando su amor se había extinguido.

No obstante, Lamar reconoce que sus ideas no dejan de ser fantasiosas y posiblemente irrealizables, por lo que se conformaría con que Khlóe rehiciera su vida sentimental con un “buen hombre” que, a diferencia de su ex Tristan Thompson, no le traicione y decepcione.