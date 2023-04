Hoy es el Día Mundial de “Los Simpson”: conozca algunas curiosidades de la serie

Titulado Buenas noches ( Good Night en versión original), el corto, de 1 minuto y 49 segundos de duración, apareció en El show de Tracey Ullman el 19 de abril de 1987 , dos años antes del estreno de Los Simpson como serie televisiva, y no fue hasta después de tres temporadas de programa que los habitantes del pueblo de Springfield consiguieron su propia serie de dibujos animados.

Fue el 17 de diciembre de 1989 cuando los televidentes conocieron a Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie. Sin embargo, el primer episodio de Los Simpson de aquel diciembre del 1989 no fue la primera vez que esta familia aparecía en la televisión. Antes de convertirse en la icónica serie que todos conocen, Los Simpson fueron un corto de animación.

El corto mostraba a Homero y Marge dando las buenas noches a sus hijos, satisfechos con sus papeles como padres. Sin embargo, tras decirle a Lisa que duerma con cuidado para que no se la coma el coco, cantarle Rock-A-Bye Baby a Maggie (canción de cuna que narra la historia de un bebé en la cima de un árbol que caerá cuando sople el viento) y no contestar a la pregunta de Bart sobre qué es la mente, los niños son incapaces de dormirse.

FOTOS: Las impactantes predicciones de Los Simpson que se cumplieron en la realidad

“Los Simpson” se conviertieron en un éxito de la cadena Fox y se posicionó entre los 30 programas más vistos en Estados Unidos.

Ya en 2017, con motivo del 30 aniversario de su estreno, se estableció el 19 de abril como Día Mundial de Los Simpson para celebrar que, hace 40 años, Matt Groening (aquel nombre que reconocemos de ver en la televisión lila de los créditos iniciales de la serie) decidió hacer unos bocetos sobre una familia disfuncional amarilla.

En números

850 mdd anuales genera su mercancía 527.1 mdd recaudó su única película 671 episodios emitidos en EU 175 premios internacionales 28 libros basados en los personajes 27 videojuegos de diversas plataformas 20 líneas de cómics editadas 6 discos de música original

Logros tras logro

- La serie debutó el 17 de diciembre de 1989 y desde entonces ha sido parte vital de la cultura pop.

- Antes de volverse serie, Los Simpson fueron primero cortometrajes en The Tracey Ullman Show.

- El primer sketch animado se emitió el 19 de abril de 1987 y se extendió por tres temporadas.

- En 1999, la revista Time la nombró la Mejor Serie de Televisión del Siglo 20. - En 2008, la publicación británica Empire la calificó como la Mejor Serie de Televisión de la Historia.

- El 14 de enero del 2000, la familia Simpson recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

LEA: Los Simpson predijeron polémica de Bad Bunny por lanzar celulares

- Entre la colección de premios que tiene destacan 34 Emmys, 20 Annie Awards y un Peabody Award.

- La frase clásica de Homero, “D’oh!”, forma parte del Diccionario de Inglés de Oxford desde 2001.

- La serie ha influenciado otras producciones como Family Guy, South Park y King of The Hill.

- También ha inspirados shows live-action como Malcolm in The Middle, Spaced y The Office.

- El 9 de abril de 2009, el Servicio Postal de EU lanzó 44 estampillas para el aniversario 20 del show.

- En el capítulo “When You Dish Upon a Star” (1998) se juega con la idea de que Disney compraría Fox.

- Tiene el Récord Guinness de la Comedia de Situación más Longeva de la Historia.

- Sólo dos países, China y Venezuela, han prohibido la transmisión de la serie debido a su contenido.

- Michael Jackson escribió dos canciones para el show: “Do the Bartman” y “Happy Birthday, Lisa”.

- En 2007 se inauguró su juego “The Simpsons Ride” en Universal Studios Orlando y Hollywood.

- Ha sido traducida en 17 lenguajes, incluyendo el checo, francés, árabe, italiano y portugués.

Con información de Agencia Reforma, 20 Minutos y Cinemanía