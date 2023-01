Selena Gómez sale con Drew Taggart, de The Chainsmokers

Una fuente dijo al medio que ambos se divierten juntos y que no ocultan su cariño.

Us Weekly informa que la pareja está saliendo de manera casual mientras no tratan de ocultarse, tienen citas a los bolos o al cine en su proceso por conocerse mejor.

Selena Gómez estaría iniciando una relación con el músico Drew Taggart , miembro del dúo ganador del Grammy, The Chainsmokers.

La noticia surge a cuatro meses de que Drew Taggart comenzará una relación con Eve Jobs, hija de Steve Jobs, sin embargo su romance terminó poco antes de que se le relacionara con Selena.

Se reporta que la ex pareja quedó en buenos términos. Selena Gómez no ha tenido un romance oficial desde 2017 cuando salía con The Weeknd en cambio, ha dedicado su trabajo y sus declaraciones públicas a difundir el amor propio, hablando sobre las dificultades que ha atravesado en cuestión de salud mental y debido al lupus.

Recientemente, la actriz y cantante asistió a la ceremonia de los Globos de Oro luciendo radiante con un vestido Valentino de terciopelo con un escote de hombros y mangas abultadas.

Luego de su aparición, internautas comentaron repetidamente el aumento de peso de la intérprete, a lo que ella se dio el tiempo de responder durante un video en vivo en Instagram.