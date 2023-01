Celebridades dieron positivo a covid tras ceremonia de Globos de Oro

Luego de los Globos de Oro, la semana pasada, varias celebridades que asistieron dieron positivo a Covid-19. Fue el caso de cuatro estrellas incluidas Jaime Lee Curtis y Michelle Pfreiffer, quienes se contagiaron después de la ceremonia.

Recordemos que los Globos de Oro son el inicio de la temporada de premios, seguida de la ceremonia de los Critics Choice Awards, que se realizó el domingo pasado en Los Ángeles, misma que se vio afectada por la ausencia de varios actores famosos.

Por su parte, Jamie Lee Curtis publicó una imagen de tres pruebas caseras positivas de Covid-19, disculpándose con su equipo de ‘Everything Everywhere All at Once’ por no seguir apoyándolos de forma presencial en los próximos días.

Colin Farrell y Brendan Gleeson, estrellas de ‘The Banshees of Inisherin’, se sumaron a las cancelaciones de los Critics Choice Awards del domingo, pues ambos dieron positivos a Covid luego de asistir a los Globos de Oro.

Otra celebridad que compartió en una publicación de Instagram que ella no asistirá al show fue Michelle Pfeiffer, en donde fue homenajeado Jeff Bridges, quien es amigo de la actriz desde hace varias décadas.

Tras analizar el potencial aumento de casos por Covid en Estados Unidos, la organización de los Critics Choice Awards solicitaron que todos los asistentes debían presentar una prueba negativa de coronavirus antes de ingresar al recinto, según reportó Deadline.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los casos semanales por el Covid-19 ha superado 400 mil durante las últimas seis semanas, cifras que no se veían desde finales de septiembre, aunque el número total ha disminuido desde la semana pasada.