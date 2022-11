Jennifer López elimina todas sus fotos de Instagram

Si bien algunos han visto la extraña limpieza de su Instagram como una pista de un próximo anuncio, otros han compartido su preocupación por la intérprete de éxitos como Jenny From The Block.

“¡¡Definitivamente está a punto de anunciar algo enorme!!! No hay nada de qué preocuparse, muchachos”, insistió un fanático.

Debut con Ben Affleck en TikTok

Se produce solo unos días después de que Jen y Ben hicieran su debut en TikTok como pareja, y la actriz publicó un clip de la pareja juntos en su cuenta.

Jennifer, de 53 años, compartió el video con sus 15,3 millones de seguidores, en el que aparecían ella y Ben acurrucados mientras miraban a la cámara.

Luego estallaron en amplias sonrisas cuando se escucha de fondo la voz en off del éxito Try de Pink: “¡Chicos, lo logré! Encontré a la persona que me hace más feliz que nunca”.