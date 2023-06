Ex de Britney Spears teme que la artista muera

La familia y el ex esposo de Britney Spears temen que esté tomando metanfetamina.

Los arrebatos divagantes de la cantante de ‘Toxic’ en la redes sociales han causado preocupación entre sus fanáticos, y ahora Kevin Federline, el padre de sus hijos Preston de 17 años, y Jayden, de 16 años, admitió que vive con miedo de recibir una llamada telefónica, donde le digan que Britney ha muerto.

Kevin Federline le dijo al documentalista Daphne Barak:

“Me temo que está drogada. He estado rezando para que alguien lo haga público y se despierte. Es aterrador. Es la madre de mis hijos. Cada vez que suena el teléfono, temo que haya noticias devastadoras. No quiero que los niños se despierten una mañana y descubran que su madre ha tomado una sobredosis”.

El cineasta, que ha pasado nueve meses trabajando con Kevin Federline, los hijos de Britney, sus padres y su hermanos para un nuevo documental, escribió en el diario Mail on Sunday que los chicos se niegan a reunirse con la cantante de 41 años porque aseguran haber visto que le entregaban drogas en su casa.

Y Preston le dijo: ‘Lo único que queremos es que nos escuche’.

Al padre de Britney Spears, Jamie Spears, también le preocupa que su hija muera joven como la problemática cantante británica Amy Winehouse, quien murió en 2011 a los 27 años.

Durante una conversación sobre la cantante de ‘Back to Black’, dijo:

‘Sí, sí, exactamente... Britney puede morir como Amy’.

Y aunque el patriarca ha sido condenado por los fanáticos de Britney por su papel en la supervisión de la tutela bajo la que estuvo durante 13 años hasta noviembre de 2021, insistió en que solo estaba velando por los mejores intereses de su hija.

Él dijo: ‘Compare su bienestar entonces y cómo está ahora’.

A principios de este año, hubo informes de que Britney iba a ser sometida a una intervención, orquestada por Jodi Montgomery, la ex conservadores de la cantante que se había quedado en su equipo a pedido de la creadora de éxitos como ‘Gimme More’, pero no sucedió y la estrella recurrió a Instagram para afirmar que no había habido tal plan.

Pero Daphne escribió: ‘Jodi le había dicho a Kevin que preparara a sus muchachos para lo que estaba a punto de suceder. Estaba filmando conmigo cuando llegó el momento. Lo observé con nerviosismo, pegado a su teléfono mientras esperaba un mensaje de texto de Jodi para decir que la intervención estaba en marcha. Pero nunca llegó ningún mensaje de texto, solo un mensaje para decir que Jodi había renunciado’.

Continuó: “¿Cuando surgieron rumores en línea, Britney fue a Instagram y negó la historia, alegando que no había habido tal plan. Pero yo estaba allí. En realidad, ella había sido alertada y el plan se vino abajo”.

Y admitió que un familiar preocupado le dijo: ‘Esta era la última oportunidad de salvarla’.

Preston y Jayden han tenido ‘buenas conversaciones’ por teléfono con su madre, pero ‘no están listos para visitarla y recordaron comportamientos erráticos anteriores, incluida la insistencia de Britney en continuar bañandolos cuando tenía 11 y 12 años, y una ocasión en que la encontraron de pie cerca de la puerta de la habitación de su hijo menor, empuñando un cuchillo.

Jayden dijo: ‘Ella estaba parada allí con un cuchillo’.

Daphne señaló: ‘Los niños están haciendo todo lo posible para concentrarse en su futuro. Está claro que se sienten impotentes para intervenir en la vida de su madre. Su único poder es mantenerse alejado, con la esperanza de que algún día ella entienda sus razones y puedan reparar su relación’.