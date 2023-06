Camille Vásquez confía en la inocencia de Gloria Trevi

“ Creemos que ella es inocente, no hay ninguna prueba contra ella. No es culpable ”, agregó su compañero Ben Chew.

“Ella (Gloria Trevi) me llamó, hablé con ella y con Armando (Gómez), su esposo, y estudié el caso, hablé con mis compañeros como Ben (Chew) y otros que están trabajando en este caso, con los otros, y no pude decirle no a defenderla”, aseveró.

Aunque es hija de padres latinos, la abogada estadounidense confesó que no conocía a la mexicana, así que eso no involucró en su decisión de tomar el caso.

“Realmente no, mis padres sí, claro que la conocen. Mi mamá es de Cuba y mi papá es colombiano, entonces cuando les dije que me llamó, ellos quedaron muy impresionados y me dijeron: ‘Oh, Gloria Trevi es muy conocida en Latinoamérica’, pero yo no la conocía”, señaló.