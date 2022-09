“Entiendo perfectamente por qué mi familia tiene problemas con el hecho de que haga lo mío, porque nunca antes había tenido oportunidad de hacerlo”, arranca en el archivo de audio que ha publicado en su plataforma.

“Así que, Jayden, cuando desprecias mi comportamiento, como ha hecho siempre mi familia, y dices: ‘Ojalá mejore, rezaré por ella’, ¿a qué te refieres? ¿Rezar para qué? ¿Para que siga trabajando y pagar así las deudas de mamá y su casa? ¿Ustedes quieren que mejore para que pueda seguir dándole a su padre 40.000 dólares al mes? ¿O han decidido ser así de odiosos porque en dos años se les acaba el beneficio y pueden quedar sin nada?”, ha reprochado a su vástagos.

La artista estadounidense ha reconocido que, como cualquier otro ser humano, no es “perfecta” y no siempre ha podido estar a la altura de sus responsabilidades como progenitora.

Sin embargo, Britney no piensa consentir a ningún miembro de su conflictiva familia, sus niños incluidos, que traten de minar su derecho a ser ella misma y a vivir en función de sus propias normas, especialmente porque Preston y Jayden tampoco han sido lo suficientemente considerados con ella durante estos últimos y caóticos meses.

“Tu hermano y tú se iban de casa dos horas antes. Y durante su tiempo allí, Preston solo dormía y Jayden se dedicaba a tocar el piano constantemente. Y si no les cubría de regalos y les tenía preparada la mejor de las comidas, o no me comportaba todo el rato como una maldita santa, nunca era lo suficientemente buena para ustedes. El día que les miré a la cara, directamente a los ojos, y les dije: ‘Quiero verlos más’, llamaron a su padre y no los volví a ver”, ha revelado una indignada y dolida Britney.