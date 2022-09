Así lo definió el bailarín , quien no tardó en compartir a través de sus historias de Instagram , donde supera los 2 millones de seguidores, diferentes imágenes de la cita romántica.

“Nosotros no estamos haciendo nada malo. Estamos viviendo nuestra historia sin hacer mal a nadie”, aseguró Toni Costa en abril de este año en una entrevista con la periodista Mandy Fridmann en la que ambos hablaron por primera vez sobre su relación.

Al salir del restaurante, el ex de Adamari López publicó un video en el que aparece sosteniendo la mano de su pareja mientras suena de fondo la canción de Reik ‘Pero te conocí’: “Y de pronto como estrella justo en medio de este mar me curaste el corazón, me enamoraste”.

“Feliz aniversario”, escribió Toni junto al romántico momento.

Evelyn no se quedó atrás y en sus historias de Instagram también dedicó unas románticas palabras al bailarín, unas palabras que en su caso acompañó de la canción de Tommy Torres ‘Tú y yo’.

“Novio mío, te amo con toda mi alma. Gracias por regalarme el mejor año de mi vida. A tu lado todo es especial. Gracias por jamás soltarme y por siempre protegerme del mundo. Eres el amor de mi vida y te quiero para siempre”, escribió Evelyn.

“Feliz aniversario papi mío”, agregó.

Con información de People en Español