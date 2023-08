Atacan a Yalitza Aparicio tras confundirla con Yahritza y su esencia

En plataformas como Twitter ya circulan algunas imágenes de la oaxaqueña con la palabra “cancelada” y varios mensajes en los que aseguran que desde que saltó a la fama se ha vuelto una persona prepotente, pero Yalitza no ha hecho absolutamente nada para recibir estos ataques.

Aun cuando el nombre de Yahritza está bien escrito, la imagen que aparece en las publicaciones es de la nominada al Óscar.

“Desde que se hizo famosa le gusta más la comida de Washington que la comida mexicana”, “Ya vez Yalitza, para eso te metes con México, si ya saben que la especialidad en nuestro país es hacer memes”, “Que se unan a Yalitza”, “Con México no, Yalitza”, “Que Yalitza dijo qué”, “Y ahora que hizo Yalitza para que la cancelen?”, “¿Por qué tiran a Yalitza, solo dijo que no comía pollo”, “¿Cómo es que mi Yalitza ahora solo come pollo?”, “¿Cuánto se llevan con Yalitza? ¿Ya no te gustaban las tlayudas? ¿Por qué les caga eso? son algunos de los comentarios que se pueden leer.