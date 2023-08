Muere Bryan Randall, pareja de Sandra Bullock

Cronología de la relación de Sandra Bullock y Bryan Randall

Sandra Bullock, de 59 años, conoció a Randall, un modelo convertido en fotógrafo, cuando fotografió el cumpleaños de su hijo Louis en enero de 2015. Desde ese momento se enamoraron y meses después confirmaron su relación al aparecer juntos en público.

Bullock, que es madre de su hijo Louis, de 13 años, y de su hija Laila, de 10, abordó el tema del matrimonio durante una aparición en diciembre de 2021 en Red Table Talk .”Encontré el amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos: tres hijos, la hija mayor [de Randall]. Es lo mejor que he tenido”, dijo Bullock en ese momento.

“No quiero decir que lo haga como lo hago yo, pero no necesito un papel para ser una compañera devota y una madre devota”, dijo, y agregó: “No necesito que me digan que esté siempre presente en los momentos más difíciles. No necesito que me digan que capee una tormenta con un buen hombre”.

Anteriormente en el mismo episodio de Red Table Talk, Sandra Bullock dijo que Randall es un gran “ejemplo” para sus hijos.

“Él es el ejemplo que me gustaría que mis hijos tuvieran”, dijo la estrella de Bird Box. “Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos formas diferentes de ver las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él y él no siempre está de acuerdo conmigo. Pero es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con él.”

“Soy terca, pero a veces necesito sentarme y escuchar y decir: ‘Lo dices de manera diferente, pero queremos decir exactamente lo mismo’”, dijo Bullock. “Es difícil ser co-padre porque solo quiero hacerlo yo mismo”.

En lugar de flores, la familia de Randall pidió que se hagan donaciones a la Asociación ELA y al Hospital General de Massachusetts.