Maribel Guardia recuerda a su hijo: “Estoy intentando sobrevivir”

“A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra”, prosiguió la actriz costarricense. “Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo”.

“El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado”, prosiguió la artista en el mensaje donde amigas como Arlette Pacheco, Grettel Valdéz y Marjorie de Sousa han manifestado su solidaridad.

“Un día a la vez. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo”, concluyó Maribel.