¿No le gusta que se vista sexi? JLo revela lo que opina Ben Affleck

No es un secreto que a Jennifer López le encanta mostrar piel en las alfombras rojas.

Si bien, este se ha convertido en un distintivo de su estilo a lo largo de su carrera, hasta ahora, se desconocía qué pensaba su esposo, el actor Ben Affleck, al respecto.

A propósito del vestido Ralph Lauren que llevó unos días atrás al Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, JLo fue cuestionada si su esposo se involucra en lo que respecta a sus decisiones de moda.

‘La Diva del Bronx’ comentó que Ben “definitivamente” opina sobre los looks que piensa usar.

“(Me dice) ‘Me gusta este’ (o) ‘No, el otro se te veía mucho mejor’. A veces no es (prefiere) lo que creo (que le gustará), lo cual es gracioso”, dijo JLo en el programa ‘Live with Kelly and Mark’ .