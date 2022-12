Hilary Duff habló de la presión que sufrió para lucir delgada

“Creo que cuanto mayor me hago, más segura estoy de mí misma. Mi cuerpo ha tenido muchas formas y tamaños diferentes, y me fascina, en primer lugar, ser mujer. Y también todos los cambios que puede sufrir tu cuerpo a lo largo de la vida” , ha explicado.

“Debido a mi carrera, no podía evitar pensar: ‘Estoy ante las cámaras y las actrices tienen que ser delgadas’. Fue horrible ”, ha confesado en una entrevista a Women’s Health Australia.

Sin embargo, eso no implica que en la intimidad no lidiara con los mismos problemas que muchas de sus compañeras de profesión debido a una sexualización temprana de su imagen y al escrutinio al que se sometió su cuerpo durante la adolescencia .

En la actualidad Hilary Duff se ha convertido en una defensora de la salud entendida como una maratón, en la que no hay soluciones rápidas ni fáciles.

Ella comparte a menudo sus rutinas de ejercicio con su entrenador personal Dominic Leeder y a principios de este año realizó un reportaje fotográfico completamente desnuda para mostrar su impresionante forma física.

Pero también ha mostrado fotos en Instagram en las que explica que su cuerpo no es el mismo que antes de ser madre y que tampoco espera que lo sea.

“Aprecio mi salud. Realizó actividades que me hacen sentir fuerte en lugar de mejorar solo el exterior de mi cuerpo. Trato de pasar tiempo con gente que me hace sentir bien y que comparte conmigo los mismos puntos de vista sobre la salud y la positividad corporal, y la importancia de dormir lo suficiente y llevar una dieta equilibrada”.

“Creo que a mis 34 años he ganado mucho respeto por mi cuerpo. Me ha llevado a todos los sitios a los que necesitaba ir. Me ha ayudado a construir una hermosa familia”, explica Duff, quien tiene tres hijos.