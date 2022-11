Hilary Duff arremete en contra del lanzamiento de libro sobre Aaron Carter: “Es repugnante”

La cantante y actriz Hilary Duff lamentó que vayan a publicar las memorias no autorizadas de Aaron Carter, el intérprete fallecido hace una semana en su casa, a los 34 años.

Hilary Duff, fue pareja de Aaron Carter entre 2000 y 2003, criticó el anuncio del editor Andy Symonds, quien dijo que publicará en los próximos días el libro “Aaron Carter: An Incomplete Story Of An Incomplete Life”.

”Es realmente triste que en la misma semana de la muerte de Aaron haya un editor que parece estar imprudentemente publicando un libro para sacar provecho de esta tragedia sin tomarse el tiempo o el cuidado para verificar la validez de su trabajo”.

”Reducir la historia de vida de Aaron a lo que parece ser un cebo no verificado con fines de lucro es repugnante. De ninguna manera apruebo esto que obviamente es un robo de dinero desinformado y despiadado”, señaló Duff en una entrevista para el Daily Mail.

Por otra parte, el portal TMZ compartió que la mujer que laboraba como ama de llaves de Aaron Carter, y quien descubrió el cuerpo sin vida del cantante, era una mujer sin hogar que recientemente el actor había acogido hace apenas tres semanas.