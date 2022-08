Leslie Grace, protagonista de ‘Batgirl’, rompe el silencio tras la cancelación de la película

Recientemente, Warner Bros dio a conocer la decisión de descartar el estreno de ‘Batgirl’ y ‘¡Scoob! Holiday Haunt!’, a través de un portavoz:

“La decisión de no estrenar ‘Batgirl’ refleja el cambio estratégico de nuestra dirección en relación con el universo DC y HBO Max. Leslie Grace es una actriz de increíble talento y esta decisión no es un reflejo de su actuación. Estamos increíblemente agradecidos con los realizadores de ‘Batgirl’ y ¡Scoob! Holiday Haunt’ y a sus respectivos repartos y esperamos volver a colaborar con todos en un futuro próximo”.

‘Batgirl’, dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, se estrenaría en HBO Max y se consideraba su distribución en cines.

En declaraciones anteriores sobre su papel del comisario James Gordon en ‘Batgirl’, Simmons, de 67 años, dijo que la película era una “delicia” e indicó que habría muchas escenas “domésticas” con su hija en pantalla, Barbara Gordon, ‘Batgirl’.

LEA: Warner Bros. no estrenará “Batgirl” a pesar de que costó 90 millones de dólares

“’Batgirl’ fue una delicia, por varias razones. Mi pequeño papel en ‘Liga de la Justicia’ fue, en ese momento, para presentar al personaje y más tarde ir al futuro. En ese momento no tuve mucho qué hacer. En ‘Batgirl’, debido a la relación entre el comisario Gordon y su hija, hay un aspecto mucho más casero de Jim Gordon. Sí podemos ver algo de diversión, en la calle... bueno, me detendré ahora porque no quiero hacer ningún spoiler. Pero fue divertido el material con Leslie Grace, que interpreta a Batgirl y retratar un aspecto diferente de Jim Gordon, aparte de como Comisario Gordon”.