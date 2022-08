El dos veces ganador del Óscar, Brad Pitt, es uno de los seis productores acreditados en la película sobre la vida de Marilyn Monroe, ‘Blonde’, por lo que ha defendido la elección de Ana de Armas para dar vida a la legendaria actriz, en medio de las incesantes críticas por su acento cubano.

Hace unos días, cuando Netflix presentó el nuevo tráiler de la cinta, algunos usuarios de redes sociales como Twitter criticaron el acento de De Armas como “horrible” e, incluso, dijeron que “no se parece en nada a Marilyn Monroe”.

Al respecto, el cofundador de Plan B Entertainment, de 58 años, dijo a Entertainment Tonight: “Ella es fenomenal. Es un vestido difícil de llenar. Fueron 10 años de elaboración. No fue hasta que encontramos a Ana que pudimos cruzar la línea de meta”.

Pero el actor no es el único al que el trabajo de Ana le parece increíble.

Recientemente, el representante Marc Rosen declaró a Variety que la actriz “fue una gran elección, ya que capta el glamour, la humanidad y la vulnerabilidad de Marilyn”.

LEA: Ana de Armas recibe críticas por su acento en película de Marilyn Monroe

La autora de ‘Blonde’, Joyce Carol Oates, y Jamie Lee Curtis -cuyo padre, Tony Curtis (interpretado por Michael Masini), fue coprotagonista de ‘Monroe en Some Like It Hot’- también han visto la película y la aprueban plenamente.