Estos últimos rumores no son nada nuevo y el pasado mes de abril ya los desmintió para recordar además que hablar de los cuerpos de otras personas nunca resulta aceptable.

“ A mí también me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy súper flaca que si esto y lo otro. La verdad es que estoy sana, estoy bien ”, aseguró entonces para dejar claro que no aceptaba ningún tipo de comentario ajeno sobre su figura.

“Recuerdo que iba en el carro con mi hermana, venía de grabar una telenovela, y en mi cabeza se metió esa información. Me senté a llorar... Entré en un pe**. No sabía por qué me señalaban por mi cuerpo. Era algo que nunca había tenido presente”, le confesó a Yordi Rosado en una entrevista.

“Me metieron un gusanito en la cabeza... Me crearon una inseguridad que no tenía. Fue un rechazo hacia mi persona. Tenía cero amor propio. Mi única prioridad era verme bien, no si cantaba o actuaba”.

