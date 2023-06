Toño Mauri lucha nuevamente contra el covid-19

” Ayer (el jueves) me hice unos chequeos y laboratorio, y ahí salí positivo ”, dijo Toño Mauri.

La dramática historia de Toño Mauri y el virus de la Covid parece no terminar; el actor dio positivo por tercera vez al practicarse una prueba el jueves pasado y aunque se encuentra bien, no deja de ser un susto.

Dada su situación médica, por su operación, tiene que estar en constantes revisiones.

“Me volvió a dar Covid, pero ahora con todos los medicamentos que hay, con todo lo que han avanzado, ya la verdad es más pasajero”, indicó.

“Ahorita vine al hospital a que me pongan la medicina, y espero ya estar bien en un par de días otra vez, pero no deja de ser un susto y no deja de preocupar, como siempre”.