Ryan Gosling no quería ser padre hasta que conoció a Eva Mendes

“ Había momentos [en el rodaje] en el que ‘fingíamos’ tener una familia, y al final tuve claro que no quería seguir fingiendo con ella ”, ha confesado Ryan Gosling en conversación con la revista GQ .

Los dos actores confirmaron su relación sentimental en 2012, tras conocerse y enamorarse un año antes durante el rodaje de la película ‘The Place Beyond the Pines” : un thriller en el que ambos interpretaban a un matrimonio con hijos

View this post on Instagram

El también protagonista, junto a Margot Robbie, de la esperada cinta ‘Barbie’ nunca se había planteado tener descendencia hasta que conoció a la mujer que finalmente se convertiría en su esposa, aunque todavía se desconoce cuándo y dónde tuvo lugar esa boda secreta.

“Nunca pensé en tener niños hasta que conocí a Eva. Después me di cuenta de que no quería tenerlos si no era con ella. Sabía que sería muy afortunado si acababa teniendo ese tipo de vida a su lado”, ha señalado Gosling en un nuevo gesto del compromiso que les une.

Los dos enamorados recibieron hace ocho años a su primogénita Esmeralda.