Armie Hammer rompe su silencio tras confirmarse que no irá a juicio por una presunta agresión sexual

“Estos casos de agresión sexual son difíciles de probar, por lo que siempre asignamos estos asuntos a nuestros fiscales más experimentados. Se ha llevado a cabo una investigación extremadamente exhaustiva en esta ocasión, pero no hay pruebas suficientes para imputar este delito al señor Hammer”, ha explicado.

“Como fiscales, tenemos la responsabilidad ética de no presentar cargos a menos que haya evidencias más allá de toda duda razonable”, ha recordado Blacknell.

Una vez confirmado el fin de este procedimiento, Armie Hammer ha regresado a las redes sociales para dar las gracias a todos los que le han apoyado durante los años más difíciles de su vida.

El verano pasado, la revista Variety descubrió que el artista se había mudado a las islas Caimán y que trabajaba como comercial en un hotel, tras separarse de Chambers y acabar “totalmente arruinado”. Al actor le toca ahora iniciar un “largo y difícil proceso” para “reconstruir” su vida, como ha recordado en su mensaje.

“Me siento muy agradecido a la fiscalía del distrito por llegar a la conclusión que yo llevaba defendiendo en todo este tiempo, que no se cometió crimen alguno. Me gustaría dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado a sobrellevar este período. Seguiremos adelante”, ha escrito Armie Hammer en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la citada Effie ha reconocido que la decisión le ha causado una profunda “decepción”: “Sentí que era mi deber alzar la voz y registrar una denuncia para que Armie se responsabilizara de todo el daño y el trauma que me ha causado, y para proteger a otras mujeres de abusos similares”, ha declarado a la cadena CNN.