Romántica propuesta

En su boletín informativo On the JLo de abril, López detalló cómo Affleck le propuso matrimonio, mientras ella estaba en el baño.

“¿Alguna vez imaginaste que tu mayor sueño podría hacerse realidad?” ella escribió en ese momento. “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos, sonriendo y llorando al mismo tiempo. mi cabeza pensando en el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo, me quedé literalmente sin palabras y él dijo: ‘¿eso es un sí?’ Dije que SÍ, por supuesto que eso es un SÍ”.

“Estaba sonriendo tan grande y las lágrimas me caían por la cara, sintiéndome tan increíblemente feliz y completa”, agregó. “No fue nada lujoso, pero fue lo más romántico que pude haber imaginado... solo una noche tranquila de sábado en casa, dos personas prometiendo estar siempre ahí el uno para el otro”.

La estrella, que también hizo referencia a su anillo de compromiso de diamantes verdes y dijo: “El verde siempre ha sido mi color de la suerte y ahora, seguro, siempre lo será”, concluyó: “Dos personas muy afortunadas. Que tuvieron una segunda oportunidad en el amor verdadero .”

López y Affleck comenzaron a salir en julio de 2002 y se comprometieron en noviembre antes de posponer su boda de septiembre de 2003 solo unos días antes de la fecha. Finalmente cancelaron su compromiso en enero de 2004.

Affleck le dijo a WSJ. Magazine en diciembre sobre sentirse “afortunado” por haber tenido segundas oportunidades, tanto en su vida laboral como personal.

“He tenido segundas oportunidades en mi carrera. He tenido segundas oportunidades como ser humano. La vida es difícil y siempre estamos fallando y, con suerte, aprendiendo de esos fracasos”, dijo. “Lo único que realmente necesitas para aprovechar las oportunidades que brinda ese crecimiento es la segunda oportunidad. Definitivamente he tratado de aprovechar eso. No siempre he tenido éxito, pero en los casos en que lo he hecho, ellos resultaron ser los aspectos definitorios de mi vida”.

