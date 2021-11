Y es que según relató, en entrevista para un programa de televisión, desde un inicio pensaron en llevar a la actriz al Hospital ABC, pero por cuestiones de protocolos la ambulancia los condujo a otro.

“Cuando llegó la ambulancia, pues todo fueron gritos y desesperación y todos nos preguntamos: ‘¿a dónde la llevamos?’ y mi prima dijo: ‘al ABC’.

“Me subí a la ambulancia y cuando llegamos al hospital donde se estacionan, me bajo, veo que no es el ABC y le digo: ‘¿a dónde me trajo?’. Me dijo que por la urgencia del derrame cerebral que traía ellos tienen la indicación de llevarla al más cercano”, dijo.

Luego de ver que no se le practicaba una tomografía que requería decidieron moverla a otro hospital en la colonia Roma, donde permanece actualmente.